Slideshow

Hyundai Ioniq plug-in komt deze zomer 63 kilometer op stekkerkracht

Hyundai laat weten de derde smaak van de Ioniq, de Plug-in Hybrid, later dit jaar op de Nederlandse markt te brengen.

Met de Ioniq heeft Hyundai een auto in de showrooms staan die momenteel in twee smaken te krijgen is. Naast de Hybrid kennen we namelijk al de volledig elektrische Electric. De Ioniq Plug-in Hybrid moet het gat tussen dat tweetal opvullen. In de zomer verschijnt de Ioniq-met-stekker op de Nederlandse markt.

De Ioniq PHEV is in staat om in volledig elektrische modus een afstand van 63 kilometer af te leggen. De aandrijflijn bestaat uit een 105 pk en 147 Nm sterke 1.6 GDi-benzinemotor die wordt bijgestaan door een 61 pk sterke elektromotor. Het accupakket heeft een capaciteit van 8,9 kWh. Schakelen gaat middels een zestrapsautomaat met dubbele koppeling. Prijzen volgen later dit jaar.