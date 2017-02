Slideshow

Hyundai i30 Wagon schemert door Station debuteert in Genève

Tijdens de autosalon van Genève stelt Hyundai de i30 Wagon aan de wereld voor, als extra ruime versie van de nieuwe C-segmenter.

Hyundai heeft heel wat in petto voor de nieuwe i30. De hatchback is al even bekend, maar spoedig wordt de Koreaanse familie uitgebreid met de i30 Wagon, een variant die tijdens de Autosalon van Genève naar voren wordt geschoven. Vandaag probeert Hyundai door middel van een teaser de aandacht voor de nieuwe variant aan te wakkeren.

De nieuwe i30 Wagon lijkt een sterker aflopende daklijn te krijgen dan zijn voorganger, iets wat Hyundai in het persbericht omschrijft als een "[...] coupé-achtige lijn". Met name de vorm van de achterste zijruit springt in het oog; die loopt in een punt door tot diep in de D-stijl, iets wat voor een veel kleinere dode hoek zorgt dan bij de uitgaande vorige i30 Wagon.

De stationversie is overigens niet de enige nieuwe i30-variant die Hyundai in zijn ontwikkelingskamers heeft staan. Eerder schreven we namelijk al over de komst van een i30 in 'fastbackvorm', een voor de i30 nieuwe carrosserievariant die in de eerste helft van volgend jaar op de markt moet komen. In de tweede helft van dit jaar maken we overigens kennis met de N-versie van de i30, een afgetrainde versie die in basisuitvoering 250 pk en met Performance Package 270 pk levert.