Hyundai i30 N debuteert in Frankfurt Koreaanse hothatch bijna gereed

Hyundai jaagt tijdens enduranceraces in mei een i30 N over de Nürburgring die nagenoeg identiek is aan de productieversie. De onthulling van de auto vindt later dit jaar plaats.

Hyundai heeft met het N-label een eigen sportdivisie aan zijn portfolio toegevoegd. De eerste auto die de N achter zijn naam krijgt is de i30. Hyundai laat weten de productieversie van de i30 N in september te presenteren bij de IAA in Frankfurt. Maar voordat de productieversie verschijnt, wordt de i30 N eerst in racetrim over de Nürburgring gejaagd bij de VLN-enduranceraces in mei.

We weten al dat de i30 N een 2,0-liter geblazen viercilinder benzinemotor krijgt, die afhankelijk van de uitvoering tussen de 250 en 270 pk gaat leveren. Daarmee mikt Hyundai de pijlen op onder meer de Ford Focus ST en de Volkswagen Golf GTI. De N-versie is niet het enige i30-nieuws dat Hyundai in petto heeft; de C-segmenter krijgt op termijn gezelschap van een liftback.