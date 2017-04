Slideshow

Hybrid Kinetic K550 en K750 onthuld Heel de familie aan de turbinekracht

Pininfarina grijpt, in samenwerking met Hybrid Kinetic Motors, de Shanghai Motor Show aan om twee nieuwe volledig elektrische conceptauto's te onthullen: de K550 en K750. Beide auto's krijgen, net als de eerder onthulde H600 Concept, een microturbine die voor extra elektriciteit zorgt.

Tijdens de Autosalon van Genève deed het Chinese Hybride Kinetic Motors de door Pininfarina getekende H600 Concept uit de doeken. Dat is een luxe sedan met een bijzondere range-extender. De auto heeft namelijk een turbine waarmee stroom opgewekt wordt. Bij de onthulling van de H600 maakte men bekend dat er meer auto's zouden volgen die van deze techniek gebruikmaken. Hier zijn ze dan; de gloednieuwe K550 Concept en K750 Concept.



Op de beursvloer in Shanghai barst het van de elektrische concept-SUV's. De K550 en K750 vormen geen uitzondering. De K550 is een vijfpersoons SUV en zijn grotere broer H750 biedt plaats aan zeven personen. Beide auto's beschikken over een elektrische aandrijflijn, waarbij de accu tijdens het rijden via de turbine bij kan laden. Volgens Hybride Kinetic kan er met beide SUV's ruim 1.000 kilometer afgelegd worden, voordat er weer een stekker aan te pas komt.



De informatie over de K550 en K750 is verder summier. Men meldt dat we in het interieur alcantara bekleding aantreffen en dat beide auto's zowel sportief weggedrag als een zekere terreinvaardigheid moeten bieden. Hybrid Kinetic heeft als doel om een belangrijke speler in de auto-industrie te worden. Mogelijk veranderen de K550, K750 en de H600 op den duur dus in productieauto's.