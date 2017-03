Slideshow

Hum Rider rolt probleemloos over files Opvallende promotiestunt

Dit is lijkt een Jeep Grand Cherokee, maar het is de Hum Rider van Verizon. De verschillen tussen die twee worden overduidelijk als er een file opdoemt: deze ‘Jeep’ rolt er zo overheen.

Daarmee is deze Grand Cherokee waarschijnlijk de droom van iedere forens, maar helaas: de Hum Rider is niets meer of minder dan een promotiestunt van tech-gigant Verizon. Het bedrijf promoot er z'n Hum mee, een apparaatje dat oudere auto's allerlei moderne connectiviteits-snufjes geeft. Zo is het mogelijk om via een app op je smartphone de locatie van je auto in de gaten te houden, de ritgeschiedenis te bekijken en een waarschuwing te krijgen als de auto boven een bepaalde snelheid komt. Heel handig voor ouders die weinig vertrouwen hebben in het rijgedrag van hun kinderen. Ook de diagnose van storingen en het maken van een melding aan hulpdiensten behoort tot de mogelijkheden.

De lichtblauwe Hum Rider is echter waar het óns om te doen is. Het wonderlijke apparaat is in staat om z'n bodemvrijheid tot zo'n 1,5 meter op te rekken. Tegelijkertijd neemt de spoorbreedte toe naar bijna 2,5 meter, wat genoeg moet zijn om zonder schade over de meeste auto's heen te kunnen rollen. Om de hydrauliek van energie te voorzien, plaatst Verizon een Honda-generator onder de motorkap. Natuurlijk heeft de ombouw z'n gevolgen voor het gewicht: deze Grand Cherokee weegt ruim 3.800 kg.

Video