Huidige Skoda Octavia telt 1,5 miljoen exemplaren Bijna half miljoen in 2017

Van de huidige generatie Octavia zijn inmiddels 1,5 miljoen exemplaren gebouwd, zo laat Skoda weten.

Eerder deze week schreven we over de miljoenste Superb die Skoda produceerde. Waar het Tsjechische vlaggenschip diverse generaties nodig had om dat aantal te bereiken, weet de derde generatie van de Octavia al het productieaantal van 1,5 miljoen stuks te realiseren.

De eerste 'moderne' Octavia die in 1996 op de markt verscheen, er was tussen 1959 en 1971 immers ook al een Skoda met die naam, was goed voor 1,4 miljoen exemplaren. Generatie twee was tussen 2004 en 2013 goed voor maar liefst 2,5 miljoen stuks en de huidige in 2013 op de markt verschenen en onlangs gefacelifte derde generatie Octavia is in nog geen vijf jaar dus al goed voor 1,5 miljoen stuks. Het miljoenste exemplaar van de actuele Octavia liep eind vorig jaar van de band.

In Nederland is de Octavia de aanvoerder van Skoda's verkoopcijfers. In totaal zijn 84.582 exemplaren verkocht. In 2011 beleefde de auto zijn topjaar. Toen gingen van de tweede generatie Octavia 20.746 exemplaren over de toonbank.

