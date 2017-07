Slideshow

Honda warmt op voor herziene Stepwgn Japanse balzaal met moderner front

Honda is voornemens om zijn grootste MPV een heftige gedaantewisseling te laten ondergaan. De neus van de vernieuwde Stepwgn wordt tot op zekere hoogte vast vrijgegeven.

Het is 2015 als Honda de huidige, vijfde generatie van de Stepwgn presenteert. Waar het front van de Stepwgn zoals hij momenteel in de showrooms staat enigszins lijkt op dat van de vorige generatie Civic, is de 4,69 meter lange MPV straks weer helemaal actueel.

Honda spreekt zelf over de komst van "[...] een nieuw, meer dynamisch design" naar de Stepwgn. Hoe sportief een 1,7 meter brede en 1,85 meter hoge MPV met schuifdeuren en een enorm glasoppervlag ook kan worden, de nieuwe voorzijde met c-vormige verlichting lijkt in ieder geval beter bij het Honda van 2017 te passen.

De Stepwgn bestaat al vele jaren. Tussen 1996 en 2001 stond generatie 1 in de prijslijst (foto 4). Dit op de Civic gebaseerde model werd in 2001 opgevolgd door de tweede generatie (foto 5), waarvan de stoelen in bijzondere standen waren te stellen. In Play-mode stonden te stoelen bijvoorbeeld tegenover elkaar. De in 2005 verschenen derde generatie kreeg een spannendere koets mee en werd bovendien voorzien van twee schuifdeuren in plaats van één exemplaar (foto 6). De vierde generatie - die in 2015 het veld moest ruimen - werd in 2009 op de markt gebracht (foto 7).