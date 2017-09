Slideshow

Honda vernieuwt de N-Box Opnieuw in twee vrolijke smaken

Honda heeft de N-Box aan een nieuwe generatie geholpen. Dat Japanner is volledig nieuw, maar nog altijd zeer herkenbaar. Relevant? Welnee, maar leuk is -ie opnieuw!

De N-Box die nu nog in de Japanse showrooms staat, is een hoekige micro-MPV die in het leven is geroepen om - net als vele andere modelletjes in Japan - zo veel mogelijk functionaliteit en ruimte te halen uit de maximale lengte van 3,4 meter die het kei-segment in z'n thuisland dicteert. De nieuwe N-Box is er weer in twee smaken, als reguliere uitvoering en als stoerder aangeklede Custom.

De Custom onderscheidt zich door middel van led-koplampen, stoerder ogende bumpers met led-dagrijverlichting en spoilerwerk van zijn bravere broers. In beide gevallen is een 660 cc grote driecilinder verantwoordelijk voor de aandrijving, een blokje dat in alle gevallen niet meer dan 64 pk mag leveren. Schakelen gaat in alle gevallen middels een CVT-transmissie. Ook de nieuwe N-One is er weer met voorwiel- en met vierwielaandrijving.

De nieuwe N-One is 80 kilo verloren ten opzichte van zijn voorganger. Honda claimt het interieur nog slimmer te hebben samengesteld. Er is meer ruimte beschikbaar doordat de motor verder naar voren is geplaatst. Met name de achterpassagiers moeten van meer ruimte profiteren.

Honda zegt maandelijks zo'n 15.000 exemplaren te willen verkopen. In december moet de nieuwe N-Box in de Japanse showrooms verschijnen.