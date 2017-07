Slideshow

Honda presenteert nieuwe Accord in VS Razendpopulaire sedan in strakke jas

Onlangs kreeg je al een teaser te zien, nu is het dan tijd voor de échte beelden: Honda heeft in de Verenigde Staten een nieuwe Accord gepresenteerd. De auto speelt in Europa vrijwel geen rol, maar in de VS is het één van de allerbelangrijkste modellen.

De Accord die je hier ziet, is alweer de tiende generatie van Honda's succesnummer. De nieuwe versie leent verschillende stijlkenmerken van z'n eveneens erg verse Civic-broertje, die overigens in tegenstelling tot deze auto in nagenoeg dezelfde gedaante in Europa én de VS in de showroom staat. De chroomstrip boven de koplampen komt terug en ook de stijl waarmee de achterlichten op papier zijn gezet, vertoont overeenkomsten met de C-vormige units van de Civic. De eigenwijze knik in het achterste zijraam verdient een aparte vermelding. Ook de familieband met de door waterstof óf elektriciteit aangedreven Clarity is duidelijk zichtbaar. De Accord is iets korter dan het uitgaande model, maar heeft wel een langere wielbasis. Dat moet goed nieuws zijn voor de binnenruimte. Verder is de auto iets lager en breder dan z'n voorganger.

Kopers kunnen vooralsnog kiezen uit twee benzinemotoren en een hybride-variant. Basismotor is een 1.5 – jawel, downsizing – met 192 Amerikaanse pk's. Deze motor vervangt een 2.4 met iets minder vermogen. De 1.5 wordt gekoppeld aan een CVT-automaat. Een stapje hoger op de ladder staat een 2.0 turbo met 252 pk. Die motor wordt gekoppeld aan een tientrapsautomaat, maar kopers kunnen zowaar ook voor een handgeschakelde zesbak kiezen. De Hybrid heeft een ongeblazen 2.0 Atkinson-motor en een nieuwe generatie elektromotoren onder de kap. Meer details omtrent deze aandrijflijn geeft Honda in een later stadium vrij.

De vorige Accord kwam in 2013 op de markt. Hoewel het model Accord in Nederland 'pas' in 2014 van de markt verdween, hebben de meeste Amerikaanse variaties ons werelddeel nooit bereikt. Honda besloot jaren geleden al dat ieder werelddeel z'n eigen versie verdiende. Niet zonder succes: de Honda Accord staat in de VS sinds 2013 onafgebroken bovenaan de lijst met 'retail sales', wat betekent dat het de bestverkochte auto aan particulieren is. 'Trucks' als de F-150 van Ford doen het beter, maar die auto's staan op een aparte lijst. Ook Toyota's Camry scoort hoog, maar die auto moet het zonder 'fleet sales' afleggen tegen de Honda. Overigens staat de Accord in 2017 vooralsnog op de tweede plek, maar omdat de Civic nu op één staat, zal Honda daar niet rouwig om zijn.