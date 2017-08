Slideshow

Honda patenteert bijzonder ogend interieur Sportieve cockpit bij patentbureau opgedoken

Chinese media hebben uit de database van het European Trademark and Design Network een selectie door Honda ingediende patenttekeningen opgedoken van een nieuwe interieur.

Op de patenttekeningen zien we een dashboard met een middenconsole waarop de Honda-kenmerkende 'V-vorm' is toegepast, een set lijnen die Honda in minder extreme mate toepaste op de middenconsole van de Accord die in de beginjaren van dit decennium op de markt verscheen. Daar houdt de vergelijking dan ook bij op. Op de tekeningen is zichtbaar dat dit sportief ogende dashboard over een op de stuurkolom gemonteerd instrumentarium beschikt, ongetwijfeld om een zo goed mogelijk zicht op de weg te creëren.

Op de middenconsole vinden we verder een breed infotainmentdisplay en waar de middentunnel en middenconsole elkaar vinden, lijkt een touchpad gemonteerd waarmee de infotainment bediend kan worden. Het is goed denkbaar dat Honda het interieur simpelweg bewaart voor een concept-car, al staat nog niets vast. Honda werkt achter de schermen aan een kleinere broer van de NSX, een auto waarvan we eerder patenttekeningen te zien kregen. Het dashboard zag er op die schetsen overigens wel anders uit, al bestaat de mogelijkheid dat Honda het ontwerp van de cockpit gaandeweg heeft aangepast. Voorlopig kunnen we alleen afwachten.