Slideshow

Honda overweegt volledig elektrische NSX NSX EV Concept smaakt naar meer

Honda overweegt een volledig elektrische aandrijflijn voor de volgende NSX. De 1.000 pk sterke EV Concept waarmee Honda de legendarische heuvelklim van Pikes Peak bedwong, heeft de Japanners aan het denken gezet.

Als het aan Honda's R&D-chef; Sekino Yosuke ligt, kan het de volgende NSX wel eens volledig aan een brandstofmotor ontbreken. Autocar meldt dat Yosuke die uitspraak deed bij een presentatie van de als Acura uitgebrachte EV-racer. Hij ziet meer in die auto dan een eenmalige raceauto. Er wordt volgens hem onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de technologie over te hevelen naar een productieversie van de NSX.



In de EV Concept zijn vier elektromotoren verantwoordelijk voor een totaal vermogen van 1.000 pk. Net als in de productie-NSX wordt dat vermogen naar alle wielen gestuurd, waarmee de auto in staat is om in zo'n 2,5 seconden naar 100 km/h te schieten. Uiteraard zal een straatversie nog wel wat extra gewicht in de schaal leggen. Honda zal zich dus vooral moeten richten op het lichter maken van de accu's, die tegelijk ook een fatsoenlijke actieradius mogelijk maken.



Een groot voordeel van de vier motoren die allemaal hun eigen wiel aandrijven, is dat de krachten heel nauwkeurig verdeeld kunnen worden. Dat kan in het bochtenwerk flink zijn vruchten afwerpen. De volgende NSX wordt ongeveer in 2023 verwacht. De stekker ligt alvast klaar!