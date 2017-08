Slideshow

Honda met Urban EV Concept naar de IAA Vooruitblik op eerste Europese EV van Honda

Honda laat middels een teaser weten dat het een concept-car meebrengt naar de IAA van Frankfurt die over zo'n twee weken zijn poorten opent.

Honda doopt zijn nieuwe studiemodel 'Urban EV Concept', een vooruitblik op de eerste volledig elektrische auto die Honda in Europa wil gaan voeren. De naam van de concept-car wekt in ieder geval de indruk dat het om een relatief klein model gaat. Begin dit jaar liet Honda tijdens de Consumer Electronics Show in Las Vegas al de NeuV zien, tevens een kleine elektrische concept-car.

De Urban EV Concept is overigens niet de enige noviteit die Honda naar Frankfurt brengt. Zo kunnen we er kennismaken met de reeds aangekondigde Civic Diesel én toont Honda er de CR-V Hybrid Prototype, een voorproefje op de Europese versie van de nieuwe CR-V die al even op de markt is in de Verenigde Staten.