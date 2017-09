Slideshow

Honda lanceert Urban EV Concept Guitige elektrische knipoog naar eerste Civic

Honda rolt behalve de nieuwe CR-V ook de Urban EV Concept de beursvloer op. Een uitermate guitige concept van een elektrische auto, met een sterk knipoog naar de eerste generatie Civic.

De concept staat op een geheel nieuw platform, dat we in 2019 onder de toekomstige geheel elektrische Honda kunnen verwachten. Volgens Honda Motor Co. President en CEO, Takahiro kunnen we deze auto in productietrim in de showroom zien verwachten.

Laag en breed en 100 mm korter dan de Jazz en vooral een stuk hipper. Dat is de eerste indruk die Urban EV Concept geeft. Achter het Honda-logo zien we een blauw schijnsel, het zal een kenmerk worden voor toekomstige elektrische Honda's. In het front kunnen in diverse talen boodschappen geprojecteerd worden, zoals groeten of adviezen aan andere weggebruikers. Vriendelijk hopelijk, maar je kunt er ook zien hoe vol de accu's zijn.

De aansluiting voor een laadkabel zit in de motorkap.

Aan boord is plek voor vier personen, voorin heeft de auto een bank. Grijze stof en houten accenten brengen wat sfeer aan boord waar het er verder wel heel erg strak aan toe gaat. Honda spreekt van een zwevende console, met een enorm scherm. Buitenspiegels heeft hij niet, camera's zorgen voor zicht achter de auto.