Honda komt met nieuwe hybride voor de VS Honda gaat ook in de VS voor groen

Honda heeft aangekondigd in 2018 een nieuw hybride model op de markt te brengen. Het nieuwe model zal alleen als Hybrid verschijnen.

Honda biedt in de Verenigde Staten de Accord met een hybride aandrijflijn aan, een auto die een viercilinder benzinemotor combineert met een elektromotor. In 2018 brengt Honda in de Verenigde Staten nieuw model op de markt, een auto die van meet af aan als hybride is ontwikkeld. De nieuweling leent zijn aandrijflijn van de reeds genoemde Accord, al zal er het een en ander aan worden bijgeschaafd.

Honda wil dat in 2030 zo'n twee derde van alle auto's die het in de Verenigde Staten verkoopt, voorzien is van een hybride of elektrische aandrijflijn. Om dat doel te bereiken, wil Honda zijn hybride techniek ook toepassen in een 'light truck'. Dat zou betekenen dat de Ridgeline en de daarvan afgeleide Pilot op termijn ook als hybride in de Amerikaanse showrooms komen te staan. Onlangs was het Ford dat aankondigde dat het de F-150, net als de Ridgeline een pick-up, ook van hybride techniek wil voorzien.