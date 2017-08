Slideshow

Honda Jazz krijgt nieuwe 130 pk sterke 1.5 i-VTEC Nieuw hart hand in hand met 'sportuitvoering'

In mei dit jaar liet Honda de gefacelifte Fit al aan de wereld zien, de internationale variant van Honda's compacte Jazz. Tijdens de IAA van Frankfurt maken we kennis met de Europese versie, een moment dat samenvalt met de introductie van een nieuwe motorversie.

Wie bij Honda gaat winkelen voor een nieuwe Jazz hoeft slechts te kiezen voor een uitrustingsniveau. Elk exemplaar beschikt namelijk over de 102 pk en 123 Nm sterke 1,3-liter viercilinder. Tijdens de IAA van Frankfurt stelt Honda de Europese versie van de gefacelifte Jazz voor. De Jazz krijgt er direct een nieuwe krachtbron bij.

In het vooronder van de vernieuwde Jazzkomt namelijk ook de 130 pk sterke 1,5-liter i-VTEC te staan die we al kennen uit de aan de Jazz gerelateerde HR-V. De 1.5 verbruikt gemiddeld 5,4 l/100 kilometer als er voor de aangescherpte CVT als transmissie wordt gekozen. De 1.3 blijft natuurlijk gewoon leverbaar.

De vernieuwde Jazz is te herkennen aan zijn herziene voorbumper, een nieuwe grille en anders ingedeelde koplampunits. Aan de achterzijde vinden we een nieuwe achterbumper met kleinere openingen waarin eveneens een zwarte horizontale strip is aangebracht.

De nieuwe 130 pk sterke 1.5 is overigens alleen te krijgen in combinatie met de nieuwe Dynamic-uitvoering, een sportiever aangeklede variant van de Jazz met zowaar een diffuser onder aan de achterbumper. De Dynamic staat op 16-inch lichtmetaal en beschikt over led-koplampen, een kleine achterspoiler en mistlampen aan de voorzijde. In het interieur wordt zowel het stuurwiel als de pookknop voorzien van leer, dat is afgewerkt met oranje stiksels. Informatie voor de Nederlandse markt volgt in een later stadium.