Honda Jazz gefacelift Nieuwe voorzijde voor compacte Honda

Honda schuift vandaag de gefacelifte Jazz naar voren. Net als bij de vandaag gepresenteerde BMW 1- en 2-serie het geval is, zijn de wijzigingen klein te noemen.

De eind volgende maand op de internationale markt te brengen Honda Jazz, elders Fit geheten, krijgt van zijn scheppers een nieuwe voorbumper, een nieuwe grille en anders ingedeelde koplampunits. Voorlopig moeten we het doen met twee vooraanzichten en een foto van het interieur van de compacte Honda. In hoeverre de achterkant is opgewaardeerd, valt nog te bezien. Wel verwachten we dat de aanpassingen zich ook hier beperken tot een vernieuwde bumper en anders ingedeelde achterlichtunits.

Honda trakteert ons verder op een zijaanzicht van het interieur. Het lijkt erop dat de Japanners met deze afbeelding willen laten zien dat er nieuwe materialen en mogelijk een nieuw stuurwiel beschikbaar zijn. Meer details én Nederlandse prijzen volgen in een later stadium.

In Nederland zijn van alle generaties Jazz - we tellen het exemplaar uit de jaren tachtig ook mee - in totaal 20.015 exemplaren verkocht. De huidige generatie Jazz staat sinds 2013 op de internationale bestellijsten. In de vorm van de Graze bestaat de Jazz ook als sedan. Ook die auto wordt spoedig opgewaardeerd. Honda geeft er al een aantal foto's van vrij.