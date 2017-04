Slideshow

Honda Clarity ook als Electric en Plug-in Clarity volgt concept Hyundai Ioniq

De Hyundai Ioniq is voortaan niet meer de enige Aziaat die in drie 'groene' smaken te krijgen is. In New York presenteert Honda namelijk twee nieuwe versies van zijn Clarity.

De Clarity kennen we tot op heden alleen als een Honda met een brandstofcel aan boord. Daar komt verandering in met de presentatie van de Clarity Plug-in Hybrid en Clarity Electric. Ter vergelijk: de Ioniq van Hyundai is als Hybrid, Plug-in Hybrid en als Electric te krijgen. Honda voorziet de komende 4 jaar 75.000 exemplaren aan de man te kunnen brengen.

Net als de diverse smaken van de Ioniq op optisch vlak van elkaar te onderscheiden zijn, is ook aan het exterieur te zien welke Clarity je voor je hebt. De varianten zijn met name aan de voorzijde te herkennen. De drie smaken krijgen stuk voor stuk een andere grille mee. Ook de wielen en de lakkleur verschillen per variant.

Plug-in

De Clarity Plug-in Hybrid (foto 2 en 4) heeft een volledig elektrische actieradius van 68 kilometer. De brandstofmotor is een 1,5-liter grote vierpitter die, uiteraard, volgens het Atkinson-principe loopt. Het blok is gekoppeld aan een ruim 180 pk en 315 Nm sterke elektromotor. Het 17 kWh grote accupakket moet een totale actieradius van ruim 530 kilometer mogelijk maken.

Electric

De Electric (foto 1 en 3) heeft een 163 pk sterke elektromotor aan boord die 300 Nm levert. Het elektrohart is gekoppeld aan een 25,5 kWh groot accupakket. De volledige actieradius is nog niet bekend.

De Clarity moet helpen Honda's groene doelstelling te halen. Het merk wil dat twee derde van zijn wereldwijde verkopen anno 2030 geëlektrificeerd is. Of de drie smaken van de Clarity naar ons land komen, zal nog moeten blijken.