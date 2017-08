Slideshow

Honda Civic krijgt nieuwe dieselmotor Herziene 1.6 i-DTEC voor Civic

Honda breidt het motorenaanbod van de Civic uit met een dieselversie. Het blok kennen we uit de vorige generatie Civic, al is hij volgens Honda gemoderniseerd.

Het motorenpalet van de nieuwe Civic bestaat tot op heden alleen uit benzineblokken. We kennen al een 129 pk sterke 1,0-liter grote driecilinder en een 1,5-liter vierpitter met 182 pk. Bovenaan de voedselketen domineert de 320 pk sterke 2,0-liter viercilinder die in de Civic Type-R een plek heeft gekregen. De Civic moest het even zonder dieselmotor stellen, maar daar komt binnenkort verandering in.

Honda brengt een 120 pk en 300 Nm sterke 1.6 i-DTEC viercilinder naar de Civic, een blok dat we in de basis kennen uit de vorige generatie Civic waarin hij hetzelfde vermogen leverde. Wel is het blok, dat vanaf maart volgend jaar op de bestellijsten verschijnt, aangepast. Zo moet de interne wrijving zijn afgenomen en genereert het blok minder trillingen. Wie het gaspedaal volledig intrapt, moet in 10,4 tellen een snelheid van 100 km/h kunnen bereiken.

Honda levert direct verbruikscijfers die volgens de WLTP-cyclus zijn gemeten. Het gemiddeld verbruik moet volgens die 'nieuwe' methode liggen op 3,7 l/100 km. Deze waarde ligt hoger dan wanneer de auto middels de NEDC-cyclus is gemeten. De voorganger slurpte 3,6 l/100 km, al was dat dus een verbruik volgens de NEDC-cyclus.

Honda laat verder weten dat medio volgend jaar een nieuwe negentrapsautomaat naar de Civic komt.