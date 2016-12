Slideshow

Honda City krijgt subtiele facelift Civic-invloeden op compacte sedan

Zo tegen het eind van het jaar speelt onze interesse in wat er zich in andere markten afspeelt behoorlijk op. Vandaag schijnen we een licht op de Honda City, een compacte sedan die spoedig een facelift krijgt.

Het is 2013 als Honda de zesde generatie van de City naar voren schuift, in feite de sedanversie van de Jazz. De naam 'City' werd overigens niet altijd gebruikt voor een sedan, de eerste twee Citys waren compacte hatchbacks waarvan de eerste in de vroege jaren tachtig op Nederlandse bodem verscheen als Jazz. Terug naar de huidige City.

De zesde generatie City krijgt afgaande op deze teaserfoto's aangepaste achterlichtunits met een stripje chroom. Ook de neus van de sedan, die in Zuid-Amerika en Azië zeer populair is, krijgt nieuwe lichtunits met chroomafwerking. Het vernieuwde front lijkt daarmee meer in lijn te gaan lopen met dat van de nieuwe generatie Honda Civic.

Op motorisch vlak lijkt alles bij het oude te blijven. Dat betekent: een 1,5-liter metende V-TEC benzinemotor als kloppend hart die gekoppeld wordt aan een handgeschakelde vijfbak. Een zesbak verschijnt samen met een CVT-transmissie op de optielijst. Honda schroeft de City in Brazilië, India, Japan, Maleisië, de Filipijnen, Taiwan, China én Thailand in elkaar. In januari wordt de gefacelifte City in z'n geheel gepresenteerd.