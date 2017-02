Slideshow

Holden presenteert laatste échte Commodore HSV zorgt voor knallend einde

Holden geeft zelf ook toe dat de auto die we hier zien, de allerlaatste editie van de achterwielaangedreven, in Australië gebouwde Commodore is. ‘Huistuner’ HSV komt voor de gelegenheid met een nóg krachtiger variant.

Heel spannend is de modeljaarupdate van de Commodore niet. Holden schrapt hier en daar uitvoeringen en komt met wat nieuwe kleuren en een andere uitrusting. Ook verschijnen er de nodige special editions. De Holden Commodore voor modeljaar 2017 is evengoed groot nieuws, want het is dus de laatste échte Commodore voordat de auto door een gelijknamige versie van de nieuwe Opel Insignia wordt afgelost. Dat is overigens opvallend, want ook nu al voert Holden de Insignia als een compacter, voorwielaangedreven alternatief voor de Commodore.

Behalve z'n grote V6- en V8 motoren en z'n uitbundige uiterlijk valt de Commodore op door z'n hoeveelheid carrosserievarianten. Behalve een sedan en een stationwagen is de auto er namelijk ook als 'Ute', een tweedeurs pick-up. Die typisch Australische auto krijgt vooralsnog geen opvolger. Holden verwacht dat de vraag voor de allerlaatste traditionele Commodore groot zal zijn en adviseert potentiële klanten dan ook om hun bestelling uiterlijk in april te plaatsen. Wie daarna nog tekent, moet maar afwachten of z'n auto nog gebouwd kan worden.

Wie de 413 pk van de 6,2-liter V8 in Holdens topmodel SS-V maar magertjes vindt, kan bij HSV aankloppen voor de GTS-R W1. Deze uitsmijter van een jarenlange historie van sportieve top-Holdens trekt niet minder dan 644 pk en 815 Nm uit z'n LS9-V8. Dat monsterachtige blok wordt voor extra spektakel bovendien gecombineerd met een handgeschakelde zesbak. Uiteraard is de GTS-R W1 er ook als Maloo, de pick-up. Sla je slag nu het nog kan!