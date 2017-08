Slideshow

Holden Commodore SS blaast aftocht Geen V8 in Holden 'Insignia'

De Holden Commodore SS was jarenlang een icoon, maar de krachtige sportsedan met een V8 in de neus is bijna niet meer. De nieuwe Commodore, die niet langer speciaal voor de Australische markt ontwikkeld is, moet het als krachtigste versie stellen met een V6 en neemt de typeaanduiding 'SS' niet over.

Holden en Opel zijn al decennia sterk met elkaar verweven. Veel modellen die we hier kennen als Opel, rijden in Australië rond met een Holden-logo in de grille. De Commodore was één van de uitzonderingen. De Commodore was weliswaar verwant aan andere GM-producten (waaronder Opels), maar gooide het qua motorisering en uiterlijk over een iets andere boeg dan onze oosterburen.



Het toppunt was de SS, die vanaf 1982 de praktische inzetbaarheid van een grote sedan combineerde met V8-geweld. Nu valt helaas het doek voor de Commodore SS, want de nieuwe Commodore wordt een gerebagde Opel Insignia. Een Insignia met een V8 voorin wordt nogal een uitdaging. Dat moet Holden ook hebben gedacht, want de nieuwe Commodore houdt het bij een V6. De naam SS keert niet terug, meldt Motoring.au, want de 313 pk sterke topversie krijgt het VXR-label. Het is niet ondenkbaar dat deze sportieve topversie op den duur bij ons als Insignia OPC op de markt komt, hoewel momenteel de GSI het gamma leidt.