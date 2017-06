Slideshow

Ho-Pin Tung tweede achter Porsche in Le Mans Zege in LMP2-klasse, tweede algemeen

Voor het derde opeenvolgende jaar heeft Porsche zondag de 24 Uur van Le Mans gewonnen. De bolide van het Duitse fabrieksteam met startnummer 2, bestuurd door Timo Bernhard, Earl Bamber en Brendon Hartley, kwam ruim een uur voor de finish aan kop te liggen en reed vervolgens zonder problemen naar de winst op het beroemde Circuit de la Sarthe van 13,6 kilometer lang. De Porsche legde 367 rondes af.

De Nederlandse Chinees Ho-Ping Tung stuurde de Oreca 07-Gibson van het team van de bekende stuntman Jackie Chan verrassend naar de tweede plaats, met een ronde achterstand. De 34-jarige coureur uit de Gelderse plaats Velp had zelfs een tijdje de leiding in handen, maar Tung werd kort voor het ingaan van het laatste uur voorbij gereden door de snellere Porsche. Hij bezorgde zijn team wel de winst in de 'lichtere' LMP2-klasse.

De 85e editie van de 24 Uur van Le Mans, bijgewoond door bijna 260.000 toeschouwers, zat vol dramatiek. De fabrieksteams van Toyota en Porsche, die over de snelste bolides beschikten, kregen allebei te maken met problemen. Bij het ingaan van de nacht gingen twee van de drie Toyota's kort achter elkaar stuk, waarna de Porsche met startnummer 1 onbedreigd op de zege leek af te stevenen. Zo'n 3,5 uur voor de finish viel ook de leidende bolide echter uit, waardoor Ho-Pin Tung tot ieders verrassing in een LMP2-auto plotseling aan kop kwam te liggen in de beroemde uithoudingsproef voor mens en machine.

Na Gijs van Lennep (1971 en 1976) en Jan Lammers (1988) leek weer een Nederlander op weg naar de winst in Le Mans. Tung, die tegenwoordig op een Chinese licentie rijdt, kon echter niet op tegen het geweld van de aanstormende Porsche.

De bolide met startnummer 2 moest van ver komen, omdat al vroeg in de race de voorasaandrijving kapot ging. Na een lange reparatie in de pits van zo'n anderhalf uur kon de Porsche terug de baan op. Vanuit de achterhoede werkten de Duitse coureur Bernhard en zijn Nieuw-Zeelandse maten Bamber en Hartley zich naar voren op. Na 347 ronden snelde Bernhard langs Tung en bezorgde hij Porsche een 'hattrick' in Le Mans.

Het Racing Team Nederland van Frits van Eerd, Jan Lammers en Rubens Barrichello eindigde op de veertiende plaats.