Slideshow

Hierom komen negen merken niet naar de IAA Beursdeelname niet meer vanzelfsprekend

Peugeot, DS, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Nissan, Infiniti, Mitsubishi en Volvo: allemaal laten ze de IAA in Frankfurt dit jaar links liggen. Een belronde met de importeurs werpt een licht op het waarom van deze stap.

Ooit was het volkomen vanzelfsprekend dat elke grote autofabrikant een forse stand op de beurzen van Genève, Detroit, Tokio, Shanghai én vooral ook Frankfurt reserveerde. De Internationale Automobil-Ausstellung (IAA), die binnenkort van start gaat, is in veel opzichten zelfs de grootste autoshow ter wereld. Des te opmerkelijker is het dat steeds meer autofabrikanten dit soort evenementen de rug toekeren. Volvo was één van de eerste en gaf in 2014 al te kennen dat het niet meer op Frankfurt of Parijs te vinden zou zijn. Inmiddels is echter duidelijk dat Citroën als enige PSA-merk op de beurs zal staan, FCA het geheel laat afweten en Nissan niet alleen zichzelf, maar ook luxedivisie Infiniti thuis laat. Ook Mitsubishi schittert, ondanks de nieuwe Eclipse Cross, door afwezigheid.

FCA

FCA, het concern dat verantwoordelijk is voor (de afwezigheid van) Fiat, Alfa Romeo en Jeep, hanteert een duidelijk beleid. "Ons management kijkt bij elke show naar de 'return on investment'. Als het de investering waard is, zijn we erbij, maar soms wordt de afweging gemaakt om het niet te doen." Twee jaar geleden stond het Italiaans-Amerikaanse concern bijvoorbeeld nog wél op de Duitse beursvloer. Ook is het niet gezegd dat het in de toekomst nooit meer gebeurt: "Dat wordt echt per editie bekeken. Het kan dus zomaar zijn dat we in 2019 weer van de partij zijn", licht de importeur toe. Ferrari en Maserati zijn overigens wél present. Het 'waarom' is snel duidelijk: Maserati onthult de Ghibli GranLusso en Ferrari parkeert de volledig nieuwe Portofino in de Messe-hallen van Frankfurt.





PSA

Bij PSA is wat bijzonders aan de hand, want terwijl Citroën straks wél een eigen plekje op de IAA heeft, blijft het stil rondom Peugeot en DS. Met name het ontbreken van de premiumtak is opmerkelijk, want DS bestaat nog niet zo lang en heeft met de DS 7 Crossback een behoorlijk vers product in huis. Dat is echter niet genoeg, afgaande op de verklaring van de importeur: "In de huidige context wordt niet meer tot deelname aan autosalons besloten uit gewoonte, maar wordt er goed gekeken naar het resultaat van die marketinginvesteringen. Dat is het uitgangspunt bij de keuzes die we maken. In dit specifieke geval heeft DS besloten om op andere manieren te communiceren met zijn klanten". Zo'n 'andere manier' is in sommige gevallen een kleiner evenement, bijvoorbeeld een introductiefeestje naar aanleiding van eerdergenoemde Crossback.

Peugeot geeft een soortgelijke verklaring en zegt dat er tegenwoordig vaak voor nieuwe manieren wordt gekozen om modellen te presenteren. Als voorbeeld haalt het merk de Peugeot SUV Driving Experience aan, een evenement dat eerder dit jaar in samenwerking met AutoWeek werd georganiseerd. "Echt een Peugeot beleven en rijden is wat ons betreft de beste manier om kennis te maken met het merk", zegt de importeur.

Dat Citroën wél in de Duitse stad te vinden is, dankt het merk aan de nieuwe C4 Aircross. De IAA is de eerste grote show na de onthulling van dat erg belangrijke model, reden voor de Fransen om het grote publiek hier kennis te laten maken met de SUV op C3-basis.

Nissan-Infiniti

Ook Nissan vraagt zich af of de deelname aan veel verschillende shows en beurzen de forse investering waard is en kiest er daarom voor dit jaar niet aanwezig te zijn. "We hebben de globale keuze gemaakt om per regio nog maar aan één grote autoshow per jaar mee te doen", verklaart de Nederlandse afdeling van Nissan en Infiniti. "Dit jaar was dat in Europa de Autosalon van Genève, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Het wordt per jaar bekeken. Deelname aan alle autoshows kost miljoenen, dus het loont al snel om daar heel bewuste keuzes in te maken."

Dat is echter niet de enige reden: "Als je op zo'n beurs staat, moet je wat nieuws te melden hebben." Overigens vallen kleinere, lokalere beurzen als de Autosalon van Brussel buiten de doelstelling van één evenement per jaar. "Dat kan vaker, maar ook dan geldt dat het een verantwoorde investering moet zijn. Brussel is aantrekkelijk omdat het een verkoopevenement is".

Mitsubishi

Ook bij Mitsubishi is de deelname aan een beurs als de IAA uiteraard een afweging van kosten en baten. "Momenteel is er geen baanbrekend nieuws", zegt het Japanse merk. De Eclipse Cross is erg vers én erg relevant voor het merk, maar die auto stond in het voorjaar al op de Autosalon van Genève. Die beurs, volgens velen de belangrijkste van Europa, behoort dan ook tot de 'klapstukken' waar Mitsubishi nog wél geld voor uittrekt. "We focussen ons daarnaast op Beijing en Tokio."





Overigens hoort Mitsubishi sinds oktober 2016 bij Renault-Nissan, wat de vraag oproept of er binnen het concern wellicht nog wat geld wordt vrijgemaakt voor deelname aan dit soort evenementen. In deze fase is daar echter nog niets over te zeggen: de merken gaan eerst nog eens goed kijken naar de toekomstplannen van Mitsubishi en de positie van het merk naast Renault en Nissan.

Volvo

Volvo was zoals gezegd in 2014 al erg duidelijk over zijn beursbeleid: vanaf 2016 staat het merk niet meer op de shows in Parijs en Frankfurt. "Volvo zal nog op slechts drie internationale autoshows te zien zijn. Dat zijn de Autosalon van Genève, een Noord-Amerikaanse autoshow en eentje in Azië", vertelde het merk ons destijds. Het geld dat door dit besluit wordt uitgespaard, wordt ook bij Volvo onder meer besteed aan kleinere, regionale evenementen en eigen initiatieven.