Hier werden de meeste auto's gestolen Krijgen we zo ook nog terug?

Vanochtend bereikte ons het goede nieuws dat er in 2016 historisch weinig auto's zijn gestolen. Maar de auto's die wél werden gestolen; waar horen die thuis en worden ze teruggevonden?

We pakken de jaarcijfers van de Stichting Aanpak Voertuigciminaliteit erbij. Gelukkig daalde afgelopen jaar de diefstal flink, maar helaas gebeurt het nog steeds. Kijken we naar het aantal gestolen personenauto's per politieregio, dan blijkt het vooral in Oost-Nederland raak te zijn geweest. Daar werden 1.327 auto's gestolen. Daarna volgt Rotterdam met 1.252. Op de derde plaats treffen we de regio Amsterdam met 1.122 gestolen personenauto's. In de regio Noord-Holland kreeg de politie met minst vaak te maken met een autodiefstal: slechts 329 keer.



Top 10 personenautodiefstal per politieregio

Regio Aantal gestolen personenauto's Oost-Nederland 1.327 Rotterdam 1.252 Amsterdam 1.122 Haaglanden 1.094 Oost-Brabant 1.015 Midden-Nederland 969 Limburg 839 Zeeland - West-Brabant 671 Noord-Nederland 540 Noord-Holland 329



Wordt je auto gestolen, dan heb je in Midden-Nederland met 44,4 procent teruggevonden voertuigen de grootste kans dat-ie weer terugkomt. Ook in Noord-Nederland (44,3 procent) vonden er veel de weg terug naar hun eigenaar. Inwoners van Oost-Nederland en vooral Oost-Brabant hebben minder geluk: in respectievelijk 32,1 en 30,5 procent van de gevallen kwam een gestolen voertuig weer boven water.



Gestolen in het buitenland



Je moet er natuurlijk niet aan denken; je bent in het buitenland en je auto wordt gestolen. Toch gebeurde dat 179 keer in 2016.De meeste mensen waren vaak niet gek ver van huis toen hun auto werd gestolen. Zo verdwenen er 53 in België, 33 in Duitsland en 23 in Frankrijk. De top 5 wordt afgesloten door Spanje (13) en Polen (10). Het meest opvallend is toch wel plaats 8, want er werden blijkbaar vier Nederlandse voertuigen gestolen op de Faerröer-eilanden. Daar wonen slechts 50.000 mensen.



De hap die in België en Duitsland uit het Nederlandse wagenpark werd genomen, is niet groot. In België werden namelijk bijna net zoveel voertuigen teruggevonden als gestolen: 51. In Duitsland werden met 35 teruggevonden voertuigen er zelfs meer gevonden dan gestolen. Daar moeten dan natuurlijk exemplaren tussen zitten die al in eerdere jaren zijn gestolen. In Frankrijk is er, met slechts vier teruggevonden voertuigen, relatief maar weinig kans op een hereniging.