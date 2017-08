Slideshow

Hier is de Volkswagen T-Roc Spagaat tussen Polo en Golf

Zojuist is in Italië de Volkswagen T-Roc onthuld. De nieuwe cross-over van VW blijkt de nodige verrassingen in petto te hebben en is groter dan we hadden verwacht. Geen hoge Polo, maar een gekke Golf.

Wie een hoog op de poten-Polo had verwacht, heeft Volkswagen en de T-Roc onderschat. De grootste verrassing van de T-Roc is dat het onderhuids geen Polo, maar een Golf is. Daarmee lijkt het een concurrent voor de Toyota C-HR te worden, die ook tussen het B- en C-segment in hangt.

Volkswagen zegt het dominante voorkomen van een SUV te hebben gecombineerd met de dynamiek van een compacte hatchback. Wij zien vooral een volle neef van de Audi Q2, wat voornamelijk komt de typische daklijn met de opvallende C-stijlen. Aan de voorkant valt de brede, rechte lijn tussen grille en motorkap op die tegenwoordig het gezicht van Volkswagens bepaalt. Elke nieuwe Volkswagen-SUV moet worden getekend naar voorbeeld van de de T-Prime Concept GTE, die vorig jaar april in China werd getoond, en de T-Roc is daar duidelijk geen uitzondering op. De coupé-achtige daklijn contrasteert met de hoge zijkanten en zwart omrande wielkasten en maken de T-Roc een echte cross-over.

Ook vanbinnen is de T-Roc een eigenzinnige verschijning. Zo komt de lakkleur veelvuldig terug op het dashboard, de middenconsole en de portierbekleding voor. Een sfeertje zoals we dat kennen van de New Beetle. De klokken kunnen als optie volledig digitaal worden uitgevoerd. De kofferruimte is met 445 liter ronduit fors en kan met de achterbankleuning vlak (40:60-configuratie) worden uitgebreid tot 1.290 liter.

Standaard heeft elke T-Roc City Emergency Braking, Post Collision Braking System, rijbaanhulp, handbediende airco, kleurenscherm, ledverlichting achter, led-dagrijverlichting en 16 inch stalen wielen. Voor meer luxe kies je de Style met witte sfeerverlichting, afwijkende dakkleur, 17 inch lichtmetaal, Driver Alert System, betere stoelen en connectiviteitspakket. De sportieve medemens moet de Sport hebben met donkere achterlichten, getint glas achter, aluminium pedalen, rode sfeerverlichting, rode remklauwen, 17 inch lichtmetalen wielen en sportstoelen.

Net als de Tiguan, waar hij onder wordt gepositioneerd, staat de T-Roc op het MQB-platform. Met zijn 4,23 meter lengte is de T-Roc 25 cm korter dan de Tiguan. De wielbasis is 2.603 mm. Wat betreft de motoren is er keuze te over. Instapper is de 1.0 TSI met 115 pk en 200 Nm, die alleen met handgeschakelde zesbak en voorwielaandrijving leverbaar is. De 1.5 TSI met 150 pk en 250 Nm is er naar keuze met handgeschakelde zesbak of zeventraps DSG. De sterkste benzine is de 2.0 TSI met 190 pk en 320 Nm, die standaard 7-traps DSG en 4Motion vierwielaandrijving heeft. De eenvoudigste diesel is de 1.6 TDI met 115 pk en 250 Nm, alleen handgeschakelde zesbak en voorwielaandrijving. De 2.0 TDI met 150 pk en 340 Nm is vrijelijk de combineren met voor- of vierwielaandrijving en handbak of DSG. Datzelfde blok is er tenslotte ook met 190 pk en 400 Nm en die is standaard DSG en 4Motion.

De Volkswagen T-Roc wordt voor Europa geproduceerd in het Portugese Setúbal. De marktintroductie staat voor november op de agenda.

