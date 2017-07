Slideshow

Hier is de Hyundai i30 Fastback Langer, lager, luxer

Eind vorig jaar toonde Hyundai de derde generatie i30 als vijfdeurs hatchback. Snel volgde de Wagon genaamde combi en nu is het tijd voor de derde variant: dit is de Hyundai i30 Fastback.

Hyundai noemt de i30 Fastback zelf de eerste vijfdeurs coupé in het segment. Nou is de credibiliteit van die bewering enigszins afhankelijk van hoe je het begrippen 'vijfdeurs coupé' en 'het segment' definieert, maar wij plaatsen de Fastback zo op het eerste oog naast de Mercedes-Benz CLA en de Audi A3 Limousine en, toegegeven, die zijn beide vierdeurs. Aan de andere kant: een Honda Civic hatchback kunnen we ons ook nog wel op dezelfde shortlists voorstellen.

De i30 Fastback heeft, zoals de naam belooft, een schuin aflopende achterkant, die uitloopt in een forse achterspoiler in de achterklep. Om die vorm de nodige ruimte te bieden zonder al te veel in te boeten aan binnenruimte, is de Fastback 115 mm langer dan de hatchback. Bovendien is hij 30 mm lager (waarvan 5 mm voor conto van het sportonderstel komt) en dat zorgt voor wat meer optische dynamiek. De 'cascade'-grille (cascade is Frans voor waterval en de grille moet een stortvloed aan gesmolten staal suggereren) is wat dieper door getrokken en de luchtinlaten aan weerszijden daarvan zijn breder, net als de led-dagrijverlichting daarin, die bovendien wat minder verticaal staat. De volledig led-koplampen zijn omgeven door armaturen die donkerder gekleurd zijn.

Onder de kap is er minder nieuws onder de zon. De Fastback wordt net als zijn minder flamboyante broers leverbaar met een 1.0 T-GDI met 120 pk, een viercilinder 1.4 T-GDI met 140 pk en een 1.6 CRDi met 110 of 136 pk. Een handgeschakelde zesbak is voor alle motoriseringen standaard, de zeventraps automaat met dubbele koppeling DCT is als optie verkrijgbaar voor de 1.4 benzine en beide diesels.

De Hyundai i30 Fastback komt begin volgend jaar op de markt. Zijn publieksdebuut beleeft hij op 12 september op de beursvloer van de IAA in Frankfurt.

Meer over de Hyundai i30 Fastback lees je in AutoWeek 29, die woensdag 19 juli verschijnt.