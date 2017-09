Slideshow

Herzien: Volkswagen I.D. Crozz II Concept Elektrische cross-over stapje dichterbij

Volkswagen heeft zojuist een herziene versie van de I.D. Crozz Concept gepresenteerd. De auto komt weer een stapje dichter bij het productiestadium.

In april dit jaar liet Volkswagen de I.D. Crozz Concept voor het eerst zien, het derde lid van de I.D.-familie. De I.D. en I.D. Buzz, die net als deze Crozz ook werkelijk in productie gaan, gingen het studiemodel voor dat vooruitblikt op een elektrische cross-over. Vanavond maken we kennis met een doorontwikkelde versie.

Volkswagen brengt in 2020 de I.D. op de markt, hetzelfde jaar waarin de productieversie van deze I.D. Crozz ten tonele verschijnt. De I.D. Buzz volgt in 2022.

Volkswagen benadrukt de noodzaak van een wereldwijd laadnetwerk. Daarnaast laat de fabrikant weten dat de elektrische modellen de reguliere auto's niet volledig gaan vervangen, maar dat de modellenfamilie wordt uitgebreid. Auto's met een hybride-aandrijflijn of met alleen een benzine- diesel- of aardgasmotor aan boord, blijven beschikbaar.

De I.D. Crozz die nu op de beursvloer van Frankfuret staat, krijgt de toevoeging 'II'. De verlichting van de in Hibiscus Red Metallic gespoten concept-car is stukken realistischer. De elektrische cross-over staat op 21-inch lichtmetaal en heeft bijzonder openslaande portieren. Een B-stijl ontbreekt. In het interieur vinden we vier met Alcantara beklede individuele stoelen. De vierwielaangedreven I.D. Crozz beschikt over een 306 pk sterke elektromotor die de auto aan een topsnelheid van 180 km/h helpt. De actieradius ligt op 500 kilomter volgens de NEDC-cyclus. De batterijen liggen tussen de assen. Uiteraard, het is tenslotte een concept-car, is ook deze Volkswagen in staat om autonoom door het verkeer te gaan.