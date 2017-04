Slideshow

Helemaal in beeld: Qoros K-EV Concept 670 elektropaarden

Qoros en Koenigsegg schuiven in China de K-EV Concept naar voren. Vandaag laat de auto zich aan alle kanten digitaal bekijken.

Vorige week liet het Chinees-Israëlische Qoros al de voorzijde van de K-EV zien, een concept-car die met hulp van Koenigsegg tot stand is gekomen. We weten nu meer over de bijzondere concept-car.

We wisten al dat de K-EV Concept de elektromotoren van de Koenigsegg Regera als kloppend hart krijgt. Waar deze drie elektromotoren in de Zweedse hypercar al goed waren voor 670 pk, is de K-EV Concept goed voor 870 pk. Daarmee moet een sprint vanuit stilstand naar 100 km/h in 2,7 tellen achte de rug zijn. Z'n topsnelheid ligt op 260 km/h en op een volle lading stroom moet de opmerkelijke creatie 482 kilometer ver kunnen komen.

Qoros wijst ons op de aanwezigheid van diverse soorten portieren. Het portier linksvoor is een vleugeldeur, terwijl de deur van de bijrijder als een conventionele deur kan openen én als schuifdeur kan fungeren. De portieren voor de achterpassagiers zijn weer schuifdeuren.

Het interieur is volgens Qoros nagenoeg volledig opgetrokken uit koolstofvezel, een materiaal dat ook voor de carrosserie van de K-EV is gebruikt. Volgende week krijgen we meer te zien van deze innovatieve toekomstvisie.