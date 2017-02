Slideshow

Haarlem filehoofdstad van Nederland Den Haag afgelost

Automobilisten in en om Haarlem hebben afgelopen jaar het vaakst de file gestaan in vergelijking met weggebruikers in andere steden in Nederland. De stad lost daarmee Den Haag af, die naar nummer twee zakt.

In de zogeheten Traffic Index van navigatiedienstverlener TomTom prijkt de Noord-Hollandse stad op nummer één. Gevolgd door Den Haag, Leiden en Groningen. Een gemiddelde rit in en rond Haarlem duurde afgelopen jaar 27 procent langer dan wanneer er geen ontstoppingen waren geweest. In de ochtend- en de avondspits liep de vertraging op tot respectievelijk 41 en 46 procent. TomTom berekende dat een doorsnee Haarlemmer die dagelijks in de spits naar zijn werk reed vorig jaar circa 100 uur in de file heeft gestaan.

Den Haag was de nummer twee. In en om de hofstad hadden automobilisten gemiddeld 24 procent meer tijd nodig dan normaal om op de uiteindelijke bestemming te komen. Groningen en Leiden deelden de derde plaats met gemiddeld 23 procent vertraging.

TomTom klokte de daadwerkelijke reistijden van automobilisten op snelwegen en secundaire wegen. In Nederland werden zeventien steden onderzocht. Zwolle en Den Bosch eindigden onderaan. Verder bleek in vrijwel alle Nederlandse steden de verkeersdrukte verder te zijn toegenomen. Sinds TomTom de meting begon in 2008, is de vertraging die automobilisten oplopen met bijna een vijfde gestegen.

Mexico-stad

Wereldwijd was je als automobilist het minste af in Mexico-Stad, waar een rit gemiddeld 66 procent vertraging opleverde. Bangkok en Jakarta volgen met respectievelijk 61 en 58 procent. Steden die in 2016 aanzienlijk verbeterden in hun verkeersafwikkeling waren onder meer Rio de Jaineiro, Moskou, Johannesburg en Stockholm.