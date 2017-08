Slideshow

Guangzhou Automobile Group hoeft FCA ook niet Welke Chinese kolos blijft over?

Guangzhou Automobile Group laat weten dat het niet zit te wachten op een overname van FCA.

Daarmee reageert het Chinese bedrijf, dat onder andere de merken Changfeng, Gonow en Trumpchi onder zijn vlag voert, op het gerucht dat Chinese concerns interesse zouden hebben in een gehele of gedeeltelijke overname van Fiat Chrysler Automobiles (FCA).



Gisteren was het Dongfeng dat in navolging van Geely liet weten dat het geen interesse heeft in een overname van FCA. Een Chinese overname is nog altijd mogelijk, gezien bedrijven als BAIC Group, BYD Auto, Chery, Lifan Groep, JAC Motors, Jiangling Motors, SAIC Motors,Changan Automobile en Zotye Auto houden nog niet hebben gereageerd.

Sergio Marchionne, topman van Fiat Chrysler Automobiles, is al jaren tevergeefs aan het flirten met andere concerns om zo een fusie of zelfs overname te realiseren. Tot op heden is dat niet gelukt. Onder andere General Motors maakte in 2015 kenbaar dat het niet op FCA zat te wachten. Nu blijken grote Chinese autoconcerns interesse te hebben in FCA.