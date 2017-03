Slideshow

Seat laat grotere SUV doorschemeren Nog naamloze Ateca-broer op basis van Tiguan

De grotere SUV van Seat, die boven de Ateca in de markt gezet wordt, zal naast de Volkswagen Tiguan in Wolfsburg worden gebouwd. Dat maakt Seat bekend. We krijgen gelijk ook de eerste teaserfoto's te zien.

De CEO van Seat, Luca de Meo, heeft bevestigd dat de nieuwe SUV in Wolfsburg gebouwd wordt. Die keuze ligt eigenlijk redelijk voor de hand, aangezien de nog naamloze auto op dezelfde basis zal staan als de Volkswagen Tiguan. Net als de onlangs onthulde Tiguan Allspace, zal de Seat ook ruimte bieden aan zeven personen. Wie de ruimte liever gebruikt voor bagage, kan tekenen voor een vijfpersoons versie. Tijdens de persconferentie vandaag liet men al deze teaserfoto's van de nieuwkomer zien. In de tweede helft van volgend jaar wordt de auto op de markt gebracht.



Over een naam voor de grote broer van de Ateca, wil De Meo zich nog niet uitlaten. Het wordt wel weer een naam van een Spaanse stad, maar er is volgens hem nog geen keuze gemaakt. De nieuwe SUV vormt voorlopig het slotstuk in Seat's aandeel in de markt voor cross-overs. Er komt eerst nog een cross-over op basis van de nieuwe Ibiza. Die zal luisteren naar de naam Arona en moet later dit jaar in de showroom staan.