Grote verkoopgroei voor Ferrari Eerste kwartaal 6 procent groei

Ferrari heeft het eerste kwartaal van dit jaar goede zaken gedaan. Volgens het iconische merk werden er recordresultaten in de boeken gezet, dankzij een sterke vraag naar de LaFerrari Aperta, GTC4Lusso en F12tdf.

Het aantal Ferrari's dat wereldwijd werd verkocht, ging in de eerste drie maanden met ruim 6 procent omhoog tot 2.003 auto's. Volgens de fabrikant was in alle regio's van de wereld sprake van een toename in de verkoop, waarbij met name de grote Europese automarkten het prima deden.

De omzet klom met 22 procent tot 821 miljoen euro en de nettowinst sprong met 60 procent omhoog naar 124 miljoen euro. Het beursgenoteerde Ferrari verwacht heel dit jaar circa 8.400 sportauto's te leveren aan klanten en een omzet van meer dan 3,3 miljard euro te boeken.



Ferrari viert dit jaar zijn zeventigste verjaardag. Het merk werd in 2015 afgesplitst van Fiat Chrysler Automobiles en naar de beurs gebracht. In de afgelopen twaalf maanden is de koers van het aandeel Ferrari sterk gestegen en de marktwaarde van Ferrari bedraagt nu ongeveer 13,6 miljard euro.