Grote sedans minder populair in Amerika Toekomst verschillende modellen onzeker

In Europa pikt de SUV een deel van de verkoopcijfers van compacte hatchbacks in, maar in de Verenigde Staten zit het autotype vooral in het vaarwater van de traditionele grote sedan. Meerdere fabrikanten zouden inmiddels overwegen hun model in dit segment van de markt te halen.

Het segment van de 'grote sedans' zoals men dat in de VS kent, bestaat in Europa eigenlijk niet meer. Wie hier een écht uit de kluiten gewassen vierdeurs wil, komt eigenlijk automatisch bij dure, luxe producten van merken als BMW en Mercedes-Benz uit. In Amerika is dat anders en bestaat er naast deze 'large luxury sedans' een categorie auto's zonder de toevoeging 'luxury'. Modellen als de Chevrolet Impala, Chrysler 300, Dodge Charger, Toyota Avalon en Hyundai Azera spelen een rol in dit deel van de automarkt, maar hun bestaan wordt er met de groeiende vraag naar SUV's niet gemakkelijker op. Zelfs de razendpopulaire Honda Accord en Toyota Camry, die een maatje kleiner zijn dan de genoemde modellen, beginnen het effect van hun hoogpotige merkgenoten inmiddels te voelen.

45 procent omlaag

De Hyundai is één van de eerste slachtoffers van die tendens. Hyundai maakte eerder deze maand bekend dat het model na dit jaar niet meer op de prijslijst zal staan. Volgens de analisten van Automotive News blijft het daar echter niet bij, en wordt ook het voortbestaan van de Chevrolet Impala bedreigt. De verkoopcijfers van het model zakten met maar liefst 45 procent in ten opzichte van de eerste helft van 2016. Bovendien ging tweederde daarvan niet naar particulieren, maar naar zakelijke afnemers als autoverhuurbedrijven. Ook de toekomst van de Ford Taurus is onzeker: volgens de Amerikaanse pers is het de vraag of de in China gepresenteerde nieuwe generatie ooit op de Amerikaanse prijslijsten verschijnt.

Voor de crisis, in 2007, werden er in de VS nog 1.097.519 grote sedans verkocht. Vorig jaar kwamen de fabrikanten niet verder dan 441.828 stuks, in de eerste helft van dit jaar gingen er niet meer dan 194.068 van dit soort auto's over de toonbank.