Grote recall Daimler wegens dieselschandaal Drie miljoen auto's retour

Daimler roept meer dan 3 miljoen Europese diesels terug naar de garage voor aanpassingen in verband met het dieselschandaal. Met de ingreep wil de Duitse autobouwer zorgen over mogelijke fraude met de emissiesystemen van de auto's wegnemen.

Het gaat volgens een verklaring om een vrijwillige recall die klanten niets kost. Daimler verwacht in totaal zo'n 220 miljoen euro kwijt te zijn aan de update. Eerder dit jaar werd al gestart met een speciale servicebeurt voor circa 274.000 auto's. De nieuwe aankondiging zou een soort uitbreiding daarvan betreffen.

,,Het publieke debat over dieselmotoren zorgt voor veel onzekerheid'', aldus Daimler-topman Dieter Zetsche. ,,We hebben daarom besloten extra maatregelen te nemen om bestuurders van dieselauto's gerust te stellen en het vertrouwen in dieseltechnologie te versterken.''

Daimler is een van de autofabrikanten die onder een vergrootglas liggen sinds in 2015 aan het licht kwam dat Volkswagen op grote schaal geknoeid heeft met uitstootgegevens. Aanklagers deden in verband hiermee in mei ook invallen bij kantoren van Daimler. Volgens Duitse media zou onderzoek van justitie bovendien al uitgewezen hebben dat het bedrijf afgelopen jaren veel diesels heeft verkocht die meer broeikasgassen uitstoten dan is toegestaan.

Volkswagen reserveerde eerder vele miljarden euro's voor de nasleep van het schandaal. Miljoenen dieselauto's van het concern bleken voorzien van technologie die ervoor zorgde dat ze in testsituaties veel milieuvriendelijker leken dan zij in de dagelijkse praktijk waren.