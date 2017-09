Slideshow

Grootste accufabriek van Europa opent in 2020 ABB en Northvolt komen met 'gigafabriek'

Het Zwitserse technologiebedrijf ABB en het Zweedse Northvolt slaan de handen ineen en starten samen aan een ambitieus project om de grootste accufabriek in Europa op te zetten.

De twee bedrijven hebben een memorandum van overeenstemming getekend waarin de bedrijven verklaren samen het avontuur aan te gaan. In Zweden moet een enorme fabriek geopend worden die in 2019 al deels operationeel moet zijn, al zal de volledige productiefaciliteit in 2020 pas gereed zijn. Bij Northvolt is onder andere Peter Carlsson betrokken, voorheen hoog in de boom bij Tesla. De nieuwe Europese accufabriek moet dienen als antwoord op Tesla's gigantische batterijenfabriek die in Sierra Nevada staat. Deze is al operationeel, maar wordt de komende jaren nog uitgebreid. ABB zal robotica en andere productiemiddelen voor de faciliteit gaan leveren.

Op termijn wil Tesla ook in Europa een fabriek openen waar het lithium-ion accu's gaat produceren. Deze faciliteit komt mogelijk in Tsjechië, Portugal, Polen of Hongarije te staan, al zijn landen als Estland, Zweden, Letland, Finland en Spanje ook in de race om de fabriek te huisvesten.