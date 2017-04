Slideshow

'Great Wall wil fabriek in Mexico' 'Gat' na vertrek Ford wellicht alsnog benut

Het Chinese Great Wall zou overwegen om een fabriek te bouwen in de Mexicaanse deelstaat waar Ford eerder dit jaar, onder druk van de nieuwe Amerikaanse regering, z’n plannen terugtrok.

Kort na de jaarwisseling hakte Ford de knoop door en besloot het bedrijf de geplande fabriek van 1,6 miljard dollar niet in Mexico, maar in de VS te bouwen. Het was één van de eerste wapenfeiten van president Trump, die vanaf het begin heeft geroepen dat grote Amerikaanse bedrijven hun productie weer naar het thuisland moeten halen. Fords actie leverde 700 banen in de VS op, maar dat betekent natuurlijk ook dat die werkplekken aan Mexicaanse neuzen voorbij zijn gegaan.

Verkoop in VS

Omdat ook andere (auto)fabrikanten door de nieuwe regering hun Mexicaanse plannen hebben herzien, kan bij dat aantal nog het nodige worden opgeteld. Volgens Automotive News overweegt het Chinese Great Wall om in het achtergelaten gat te springen. Great Wall hoort bij de nog relatief kleine groep Chinese fabrikanten die ook buiten China goede zaken doen. De auto's van het merk zijn in verschillende Oost-Europese landen, maar ook Italië, het Verenigd Koninkrijk, Chili, Costa Rica en Uruguay actief. Die laatste landen zouden goed bediend kunnen worden vanuit een Mexicaanse productiefaciliteit, maar Great Wall zint tegelijkertijd op een stukje van de automarkt in Mexico zelf en, jawel, de Verenigde Staten.

Insiders zouden hebben bevestigd dat hoge heren van Great Wall in gesprek zijn met overheidsinstanties in de Mexicaanse deelstaten Nuevo Leon en San Luis Potosi, waar Ford z'n fabriek zou bouwen. Goede infrastructuur is belangrijk, maar veel hangt ook af van de handelsverdragen die worden afgesloten tussen de VS, Mexico en China.