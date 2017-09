Slideshow

Goede verkoopcijfers voor Seat Seat verwacht groei voort te zetten met Arona

Seat heeft in augustus de stijgende lijn in de verkoopcijfers weten voort te zetten. In vergelijking met dezelfde maand vorig jaar, verkocht het Spaanse merk 17,3 procent meer auto's.

In augustus heeft Seat opnieuw meer auto's verkocht dan in dezelfde maand vorig jaar. Er werden 29.700 auto's gesleten, 4.400 meer dan in 2016. Over heel 2017 gezien kent het merk een verkoopgroei van 13,7 procent. Er zijn met 315.100 auto's dit jaar al 38.000 meer verkocht.



Die groei hoopt Seat voort te zetten dankzij nieuwe modellen als de Arona en ook de nog behoorlijk verse Ibiza. Chef verkoop en marketing Wayne Griffiths: "Volgende week begint de verkoop van de Arona, waarvan we verwachten dat die net zo'n verkoopsucces als de Ateca wordt."



In juni onthulde Seat de Arona; een compacte cross-over die nog deze maand te bestellen is. Van zijn grote broer, de Ateca, wist Seat in Nederland tot op heden 1.623 exemplaren te slijten. De Ateca verscheen een jaar geleden op de markt. De nieuwste Ibiza volgde afgelopen juni.