Goed jaar voor General Motors Veel pick-ups in VS en groei Opel

General Motors heeft in 2016 records behaald bij de omzet en verkoop. Dat blijkt uit cijfers die het grootste autoconcern van de Verenigde Staten dinsdag naar buiten bracht.

De omzet nam met meer dan 9 procent toe naar 166,4 miljard dollar, terwijl de nettowinst met bijna 3 procent klom tot 9,4 miljard dollar. GM verkocht vorig jaar wereldwijd 10 miljoen voertuigen, een stijging met 1,2 procent in vergelijking met 2015. Op de Amerikaanse thuismarkt profiteerde GM van een goede vraag naar pick-uptrucks. Verder nam in China de verkoop flink toe en zag het Europese dochtermerk Opel zijn verkoop groeien.

Bestuursvoorzitter Mary Barra gaf in een toelichting aan dat 2016 een uitstekend jaar was voor GM en zei er vertrouwen in te hebben dat de resultaten nog verder verbeterd kunnen worden. Het bedrijf kwam eerder al met optimistische verwachtingen voor 2017.

GM moest wel een tik incasseren door de brexit. Als gevolg van de scherpe waardedaling van het Britse pond werd een verlies geleden in Europa. Zonder de impact van de brexit zou GM in 2016 quitte hebben gedraaid met zijn Europese activiteiten, waaronder het Britse dochtermerk Vauxhall.

Het autoconcern staat onder druk van president Donald Trump om meer te produceren in eigen land en zo extra werkgelegenheid te creëren. In januari werd bekend dat GM een miljard dollar extra investeert in zijn fabrieken in de VS. Dat levert 1500 nieuwe banen op.