'GM wil grote testvloot autonome Bolts' In 2018 duizenden auto's de weg op

Volgens persbureau Reuters wil General Motors het testwerk met de autonome versie van z’n elektrische Chevrolet Bolt groots aanpakken. In 2018 zouden er duizenden exemplaren de weg op moeten gaan, waarmee de grootste testvloot met dit soort auto’s tot dan toe zou ontstaan.

Nu al rijden er autonome test-Bolts rond in San Francisco en Arizona, maar dat gaat om enkele tientallen exemplaren. Andere fabrikanten houden er vloten van soortgelijk formaat op na. In 2018 moeten de zaken volgens anonieme bronnen grootster worden aangepakt. In samenwerking met Uber-concurrent Lyft zouden er dan duizenden autonome Bolts moeten worden ingezet in verschillende Amerikaanse staten. De samenwerking tussen GM en Lyft werd al vorig jaar aangekondigd, maar leek toen nog aanzienlijk kleinschaliger te zijn dan nu. Verkoop van de Bolt 'AV' aan particulieren zou vooralsnog niet in het verschiet liggen.

General Motors wil de geruchten zelf niet bevestigen, maar zegt wel dat de autonome techniek ";sneller dan je denkt" zal worden ingezet via taxiservices als Lyft. Als GM het inderdaad voor elkaar krijgt om in 2018 een grote hoeveelheid autonome Bolts in te zetten, zou het daarmee – met de kennis van nu althans – inderdaad één van de eersten zijn. Concurrenten als Ford, Volkswagen en Mercedes hebben grootste plannen op het gebied van elektrisch en autonoom rijden, maar noemen allemaal 2020 als het jaar waarin de eerste resultaten zichtbaar moeten zijn.

Overigens komt de Chevrolet Bolt als Ampera-e naar Europa en hebben we al met die auto gereden. Het zou zomaar eens één van de laatste van General Motors afkomstige Opels kunnen zijn, afgaande op recente berichten over een overname van het Duitse merk door PSA.