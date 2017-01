Slideshow

'GM investeert miljard in binnenlandse productie' Officiële plannen GM later vandaag bekend

General Motors zou minimaal 1 miljard dollar (omgerekend 940 miljoen euro) gaan investeren in thuisland Verenigde Staten.

Volgens ingewijden van het concern wordt er flink geïnvesteerd in de Amerikaanse productie. De investering zou zorgen voor ruim 1.000 extra banen binnen de VS, weet Automotive News. Later vandaag komt GM met een officiële uitleg van de plannen.



GM's CEO, Mary Barra, gaf eerder aan dat General Motors mogelijkheden ziet om bij te dragen aan een betere Amerikaanse werkgelegenheid. Daarbij benadrukte Barra wel dat er niet zomaar veranderingen in productieplannen aangebracht kunnen worden. Die zijn vaak al jaren van tevoren gemaakt. Barra schuift overigens aan in de economische adviesraad van de nieuwe Amerikaanse president, Donald Trump.



Sinds de verkiezing van Trump zijn, naast General Motors, de twee andere grootste (deels) Amerikaanse fabrikanten, Ford en Fiat Chrysler Automobiles, al een paar keer op het matje geroepen. Trump bekritiseerde de Mexicaanse productie van de drie giganten en ziet graag dat er meer in de binnenlandse productie wordt geïnvesteerd. Ford verschoof al een grote investering in Mexico naar de VS en FCA maakte bekend een miljard te investeren in productiefaciliteiten in de staten Ohio en Michigan.