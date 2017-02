Slideshow

GM-CEO Barra stelt medewerkers gerust 'Overname Opel goed voor beide partijen'

GM-CEO Mary Barra zou angstige medewerkers hebben gerustgesteld met de belofte dat een eventuele overname van Opel door PSA goed zou zijn voor beide partijen.

Barra was gisteren op bezoek in het hoofdkantoor van Opel in Rüsselsheim, nadat eerder bekend was geworden dat het Franse PSA (Peugeot Citroën) aast op Opel. Dat nieuws zorgt voor bezorgde gezichten bij wat nu nog General Motors' Europese tak is, want zo'n overname resulteert meestal in het overbodig worden van (dubbele) functies. Volgens Barra, aangehaald door Automotive News, is er echter geen reden voor angst, omdat ";een mogelijke transactie PSA en Opel in staat zou stellen om hun krachten te bundelen en zo een sterkere concurrentiepositie te krijgen in de snel veranderende Europese automarkt". Verder zou ze haar medewerkers op het hart hebben gedrukt om speculatie omtrent de overname niet in de weg te laten staan van een goede en gezonde gang van zaken bij Opel.

Geruststellende woorden, wellicht, maar erg concreet wordt Barra nog niet. Daar is ook een goede reden voor: ";We zijn simpelweg nog niet op dat punt aangeland in onze gesprekken."