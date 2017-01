Slideshow

Glibberen, glijden, botsen en wachten Gladheid zorgt voor problemen op de weg

Sneeuw en ijzel hebben zaterdag voor flink wat overlast gezorgd. Er gebeurden ongeveer tweehonderd ongelukken. Volgens de VerkeersInformatieDienst was er ongeveer elke minuut een ongeval.

"Dat is echt heel veel voor een zaterdagochtend", zegt Rijkswaterstaat. Op de A4 raakten twee mensen gewond. Ze zaten in een auto die bij Nieuw-Vennep tegen een geschaarde vrachtwagen botste. Op de A59 kantelde een vrachtwagen die daarna in brand vloog. Op de A12 bij Reeuwijk reed een vrachtwagen de middenvangrail in. Rijkswaterstaat adviseerde mensen om niet de weg op te gaan als het niet per se nodig was.

De ijzel begon in het westen van het land, maar trok daar ook als eerste weg. In de loop van de ochtend dooide het daar al. In het oosten en in Limburg blijven de wegen de hele dag glad. Ondertussen adviseert de Bovag autobezitters om te controleren of vitale delen voldoende schoon zijn. Met name moderne auto's, waarvan de veiligheidssystemen van camera's en sensoren afhankelijk zijn, kunnen last hebben van de dikke laag vuil die momenteel al snel ontstaat. Voor alle auto's geldt uiteraard dat de verlichting en kentekenplaten goed zichtbaar moeten zijn. De Bovag komt met het advies na een in december uitgevoerd onderzoek onder 1047 automobilisten. Daaruit bleek dat veel mensen hun auto in de winter niet of minder vaak wassen. Eén op de tien wast 'm überhaupt nooit.