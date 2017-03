Slideshow

Gespot: nieuwe SsangYong Rexton De aflossing is nabij

SsangYong is druk aan het testen met een gloednieuwe Rexton.

De SsangYong Rexton is in de basis één van de oudste auto's op de Nederlandse wegen. In 2002 werd het model geïntroduceerd, om het vervolgens al vijftien jaar lang met alleen facelifts te moeten doen. Hoewel de auto hier nog steeds wordt aangeboden, is er in 2009 voor het laatst één nieuw verkocht. Nu is er dan toch echt een volledig nieuwe Rexton op komst, waarmee het Zuid-Koreaanse merk hoge ogen hoopt te gooien.



In Parijs kregen we afgelopen september de LIV-2 Concept te zien, die vooruitblikt op de nieuwe Rexton. Hoewel we op deze spionagefoto's maar weinig details van de Rexton te zien krijgen, verwachten we dat de auto niet veel van de LIV-2 Concept zal afwijken. Stel je die auto voor zonder de opzichtige wielen en bijzondere kleuraccenten, en je ziet de nieuwe Rexton. Op motorengebied verwachten we een 181 pk en 420 Nm sterke 2,2-liter dieselmotor en een geblazen 2,2-liter benzinemotor met 225 pk en een koppel van 350 Nm. In beide gevallen gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak óf een zeventrapsautomaat van Mercedes-Benz. Waarschijnlijk onthuld SsangYong de nieuwe Rexton nog dit jaar.