Gespot: Kia 'Stonic' Kia's compacte cross-over in Europa op pad

Onze spionagefotograaf weet ons vandaag te verblijden met foto's van een gloednieuwe compacte cross-over van Kia.

Uiteraard heeft Kia met de Niro sinds een krap jaar al een compacte cross-over in het aanbod, maar een B-segment cross-over in rijtje van de Renault Captur, Nissan Juke en Citroën C4 Cactus heeft het merk nog niet. Die lijkt nu echter niet lang meer op zich wachten, afgaande op deze foto's. Onlangs zagen we ook zijn Hyundai-broer al gecamoufleerd in de buitenlucht verschijnen.



Volgens velen gaat de auto luisteren naar de naam Stonic, die Kia onlangs vastlegde in een patentaanvraag. Logischerwijs deelt de auto zijn platform met de nog behoorlijke verse Rio. Voor zover als we kunnen zien, deelt de Stonic ook een aantal stijlelementen met de Rio. De achterlichten en koplampen lijken dezelfde vorm te krijgen. Het motorenaanbod zal ook vergelijkbaar zijn. Zo verwachten we de geblazen 1,0-liter T-GDI benzine (110 pk en 120 pk) uit de Rio én de 90 pk sterke 1.4 CRDi diesel. Het lijkt erop dat we nog dit jaar de nieuwe Kia mogen verwelkomen.