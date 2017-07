Slideshow

Gesnapt: Porsche 718 Boxster GTS Tussen S en Spyder

De Porsche 718 Boxster kennen we al in 'basistrim' en ook de S-versie kent al even geen geheimen meer. We wachten nog op een nieuwe GTS-versie, een auto die nu voor de lens van onze spionagefotograaf is verschenen.

Porsche gaf begin vorig jaar zowel de Cayman als de Boxster een facelift, een moment waarbij de modelnamen werden veranderd in respectievelijk 718 Cayman en 718 Boxster. Het tweetal kreeg meer dan een nieuwe naam. Porsche nam het uiterlijk van zijn kleinste duo onder handen en verving de zescilinder boxermotoren voor exemplaren met vier pitten. De basisversie is met zijn 2,0-liter grote viercilinder goed voor 300 pk, terwijl de krachtigere 718 Boxster S 350 pk uit een 2,5-liter groot blok perst. Voor de facelift kenden we de Boxster naast als 'basisversie' en als S ook als GTS (330 pk) en Spyder (375 pk). Vandaag is de GTS-versie voor de lens van onze spionagefotograaf verschenen.

Het heeft er alle schijn van dat Porsche ook de 718 Boxster GTS, hoewel de komst van een zescilinder naar de 718's toch min of meer bevestigd is, ook een viercilinder boxermotor achterin krijgt. We mikken derhalve op een variant die zo'n 20-30 pk krachtiger is dan de vierpitter in de 718 Boxster GTS, reken dus zo'n 375 pk voor de nieuwe GTS-versie. Op termijn krijgt ook de Cayman een dergelijke variant.