Gesnapt: nieuwe Lexus ES Zachtere GS-broer

Onze spionagefotograaf heeft zijn camera weten te richten op een volledig nieuwe Lexus ES, een auto die enige uitleg behoeft.

In Nederland is de ES een volledig onbekend model, omdat het modellengamma van Lexus in ons land alleen de CT, IS, GS, LS, NX, RX, RC en LC omvat. In de Verenigde Staten kent men ook de SUV GX én de ES, een sedan die kan worden gezien als een minder prijzige en iets eenvoudiger broer van de GS. Wat de lengte betreft, komen de huidige generaties behoorlijk overeen. Sterker nog, de ES, wat staat voor Elegant Sedan, is enkele centimeters langer dan zijn sportievere en luxueuzere GS-broer.

De zesde generatie ES die momenteel in de Amerikaanse showrooms staat, is daar sinds 2012 te vinden. Het model deelt net als zijn voorgangers een groot deel van zijn techniek met de Toyota Camry. In 2015 werd een behoorlijk ingrijpende facelift doorgevoerd, waarbij de gehele koets meer in lijn werd gebracht met de rest van het Lexus-gamma.

Van de Toyota Camry verscheen onlangs een volledig nieuwe generatie en het heeft er alle schijn van dat de nieuwe ES gebruik zal maken van de basis van deze auto. De geruchtenmolen blaast overigens geluiden rond dat de huidige GS geen opvolger krijgt. Dat zou erop kunnen wijzen dat Lexus de ES prominenter onder de aandacht zal brengen, omdat de sedan ook de GS vervangt. Zeker is het allemaal nog niet, dus de GS-liefhebbers kunnen voorlopig nog even rustig ademhalen.

De eerste ES werd in 1989 gelanceerd tijdens de North American International Auto Show, waar ook de voor het merk veel belangrijkere imagomaker LS werd gepresenteerd. Met de duo-onthulling voorkwam Toyota dat het zijn luxedivisie Lexus met slechts één model zou lanceren.