Gesnapt: nieuwe Hyundai Sante Fe Vierde generatie volgt vertrouwd recept

Onze spionagefotograaf heeft zijn camera weten te richten op de nieuwe Hyundai Santa Fe.

Met de in 2000 gelanceerde eerste generatie Santa Fe wist Hyundai regelrecht in de roos te schieten. De van wulpse lijnen bol staande SUV wist behoorlijke verkoopcijfers te scoren, voor een relatief aantrekkelijk prijskaartje kreeg je van Hyundai immers een 4,5 meter lange SUV die zowel met vier- als zescilindermotoren te krijgen was. Inmiddels zijn we twee generaties verder en is ook de huidige Santa Fe aan vervanging toe. Zijn opvolger wordt inmiddels aan koudetests onderworpen.

De grote Koreaan zit nog behoorlijk in de plakkers, wat het doen van uitspraken over het uiterlijk van de nieuwe Santa Fe bemoeilijkt. Ongetwijfeld groeit de SUV in zowel lengte als breedte terwijl hij wat kilo's verliest.

De huidige Santa Fe verscheen in 2012 in de showrooms en maakte in 2015 een bijpuntsessie mee. Zowel de eerste, tweede als derde generatie hielden het zes jaar vol, wat zou betekenen dat de huidige derde Santa Fe in 2018 het stokje mag overdragen aan een opvolger. Zoals we van de Santa Fe gewend zijn zal ook de nieuwe generatie een variant met langere wielbasis krijgen: de Grand Santa Fe met een derde zitrij achterin.