Gesnapt: nieuwe Hyundai Santa Fe Nieuw SUV-gezicht op Hyundai's 'grootste'

Hyundai wil niets liever dan enorm groeien in Europa. Met een reeks nieuwe SUV's moet de Europese klant voor zich gewonnen worden. Deze nieuwe Santa Fe moet daar een handje bij gaan helpen.

Eerder dit jaar lanceerde Hyundai de Kona, een compacte SUV die Hyundai moet helpen de grootste Aziatische fabrikant in Europa te worden. Vanochtend liet Hyundai een laatste vooruitblik zien op een nieuwe SUV met een brandstofcel aan boord. Ook Hyundai's grootste model in Europa, de Santa Fe, staat op het punt vernieuwd te worden. Het is die auto die weer voor de lens van onze spionagefotograaf is verschenen.

Het is overduidelijk dat Hyundai ook de Santa Fe overgiet met de nieuwe 'SUV-designtaal' die we voor het eerst op de Kona zagen. Dat betekent dat ook de Santa Fe en diens grotere broer Grand Santa Fe over het 'gelaagde' front komt te beschikken.

De huidige Santa Fe verscheen in 2012 in de showrooms en werd in 2015 bijgepunt. Zowel de eerste, tweede als derde generatie hielden het zes jaar vol, wat zou betekenen dat de huidige derde Santa Fe in 2018 het stokje mag overdragen aan een opvolger. De Santa Fe is niet de enige nieuweling die Hyundai op de agenda heeft staan. Het merk is voornemens tot 2021 maar liefst 30 nieuwe modellen en derivaten op de markt te brengen.