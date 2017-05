Slideshow

Gesnapt: nieuwe BMW X4 Nieuwe Drie vraagt om nieuwe Vier

Hoewel de X4 pas een jaar of drie op de markt is, zijn de heren en dames in München al druk aan het denken aan een opvolger. Het is die tweede generatie X4 die nu naar buiten treedt.

De nieuwe 3-serie is al meerdere keren voor de lens van onze camouflagefotograaf verschenen en nu is ook diens hoogpotige derivaat, de X4, in het openbaar verschenen. De X4, een Coupé-SUV die als kleinere X6 gezien kan worden, blijft trouw aan zijn originele recept, maar is toch behoorlijk anders vormgegeven.

Met name aan de achterzijde lijkt het X4-lijnenspel behoorlijk af te gaan wijken van wat we momenteel achterop de X4 zien. Niet alleen zijn exterieur verandert, ook voor de techniek tapt BMW uit een ander vaatje. Net als de nieuwe 3-serie komt de X4 op het modulaire CLAR-platform te staan, een basis die uiteraard voor een gewichtsreductie zal zorgen.

Liefhebbers van SUV-geweld kunnen zich opmaken voor de komst van een nieuwe X4 M40i en mogelijk zit zelfs een volwaardige M-versie in het vat. We verwachten een marktintroductie overigens pas volgend jaar.