Gesnapt: nieuwe Aston Martin Vantage Mix van DB10, DB11 én...AMG!

Aston Martin trekt dit jaar nog het doek van de volledig nieuwe Vantage. Onze spionagefotograaf was erbij toen het model in een regenachtig Duitsland op pad werd gestuurd.

Aston Martin investeert de laatste jaren enorm in het vernieuwen en uitbreiden van zijn line-up. We hebben al kennis kunnen maken met de DB11, een auto die ook nog als Volante op de markt verschijnt. Op termijn brengt Aston Martin met de DBX zelfs een cross-overachtige op de markt én het merk flirt al enige tijd met elektrotechniek, iets dat in 2019 tot uiting komt in de vorm van een elektrische Rapide. Dan is er de Vantage, een model dat danig aan vervanging toe is. De nieuwe generatie wordt dit jaar nog officieel gepresenteerd!

Dat is maar goed ook, het huidige model stamt in de basis immers al uit 2005. Voor de nieuwe Vantage kiest Aston Martin voor een koets met designkenmerken van grotere broer DB11, al laat het merk zich ook duidelijk inspireren door de DB10 die in de James Bond-film Spectre een rol speelde. Op de motorenlijst zet Aston Martin een 4,0-liter grote biturbo V8 die van de planken van Mercedes' AMG afkomstig is. In de AMG GT S is die achtcilinder goed voor 510 pk. De techneuten van Aston Martin zijn vrij het blok zelf af te stellen. Of ook de Vantage exact 510 pk sterk zal zijn, valt dus nog te bezien.

Voor klanten die een twaalfcilinder ambiëren, zet Aston Martin hoogstwaarschijnlijk de 5,2-liter grote V12 van de DB11 op de menukaart van de Vantage, een bok die in de DB11 goed is voor 608 pk. Goed nieuws voor liefhebbers van een handgeschakelde transmissie: Aston Martin gaf eerder aan dat het de laatste supercarfabrikant wil zijn die een handbak op de optielijst heeft staan. We verwachten dan ook dat ook de Vantage gewoon nog met een handgeschakelde transmissie te krijgen zal zijn.